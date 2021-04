Messico: Lopez Obrador cambia idea, pronto a vaccinarsi per "dare l'esempio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha annunciato che - per dissipare ogni dubbio - ha messo in agenda di vaccinarsi presto contro il nuovo coronavirus. "Mi vaccinerò entro i prossimi 15 o 20 giorni", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Ammalatosi di Covid-19 a gennaio, Lopez Obrador aveva detto ieri di avere "sufficienti anticorpi" e di essere disposto ad aspettare per inocularsi il farmaco. Il presidente ha detto di essere "tornato a chiedere ai medici" e si sottoporrà al vaccino "anche per dissipare i dubbi e dare l'esempio". L'iniezione, come annunciato nelle scorse settimane, si far al termine della fase di campagna prevista per la vaccinazione delle persone anziane. (segue) (Mec)