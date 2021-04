Messico: Lopez Obrador cambia idea, pronto a vaccinarsi per "dare l'esempio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale in Messico è partita con la somministrazione agli ultra ottantenni, ai lavoratori impegnati in prima linea nella lotta all'emergenza pandemica e agli insegnanti di Campeche, stato che per la sua relativamente contenuta dinamica di contagi è scelto come laboratorio per procedere alla riapertura delle scuole. Il calendario disegnato dal governo prevede da febbraio ad aprile la somministrazione al personale della salute non coinvolto in precedenza e ai cittadini sopra i 60 anni. Da aprile a maggio si passa alla popolazione di età compresa tra 50 e 59 anni, e da maggio a giugno verranno immunizzate le persone da 40 a 49 anni. Il resto della popolazione dovrebbe ricevere il vaccino da giugno del 2021 a marzo del 2022. (segue) (Mec)