Messico: Lopez Obrador cambia idea, pronto a vaccinarsi per "dare l'esempio" (4)

- La settimana scorsa anche il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, aveva assicurato che, avendo già sviluppato la Covid-19, sarà eventualmente "l'ultimo" nel paese a ricevere l'ultima dose rimasta di vaccino contro il nuovo coronavirus. "Ora si discute se mi vaccinerò o non mi farò vaccinare. Cosa farò lo valuterò. Io ho già contratto il virus" ha detto il capo dello stato nel corso di una trasmissione in diretta sul proprio profilo facebook. "Solo dopo che l'ultimo brasiliano sarà stato vaccinato, se dovesse avanzare un vaccino, deciderà se vaccinarmi o meno. Questo è l'esempio che un capo dello stato deve dare. Come in una caserma. In genere è il comandante l'ultimo ad essere servito", ha aggiunto Bolsonaro. Il paese, che vive da alcune settimane un robusto incremento dei contagi, ha avviato la campagna vaccinale a gennaio, non senza polemiche. (Mec)