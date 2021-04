Germania: Covid, ministro Finanze Scholz critica Laschet (Cdu) su inasprimento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha criticato la proposta del presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, per l'inasprimento ad aprile del blocco generale in vigore in Germania al fine di contenere la pandemia di Covid-19. “Penso che ora dobbiamo portare avanti decisioni ben preparate”, ha dichiarato Scholz. Il ministro delle Finanze tedesco ha poi lamentato che, come primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Laschet non si è conformato a tutte le norme anticontagio concordate dal governo federale con i Laender. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il presidente della Cdu ha proposto l'attuazione di un blocco totale ad aprile, come ponte verso una situazione in cui in Germania sarà aumentato il numero dei vaccinati. L'obiettivo è permettere al piano per le vaccinazioni di avere piena efficacia. Le più severe restrizioni potrebbero comprendere il coprifuoco notturno, la riduzione al minimo delle lezioni in presenza nelle scuole, nonché limiti agli spostamenti verso il luogo di lavoro. Scholz è il candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) a cancelliere alle elezioni che si terranno in Germania il 26 settembre prossimo. (Geb)