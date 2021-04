Covid: Fontana, disagio da restrizioni e preoccupazioni economiche miscela abbastanza preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono preoccupato perché quando le tensioni sociali arrivano a questi punti vuol dire che l'esasperazione inizia a essere ad un livello di guardia preoccupante”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo al webinar organizzato da Aime. “Dobbiamo capire come tante persone stanno soffrendo – ha proseguito il governatore lombardo - e hanno dei drammi che derivano dalla mancanza di certezza per il futuro e da una situazione di disagio personale, perché non dobbiamo dimenticare che queste limitazioni comportano anche del disagio personale che, sommato alle preoccupazioni economiche, rischiano di creare una miscela abbastanza preoccupante". (Rem)