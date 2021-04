© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la morte del premio Nobel Robert Mundell il mondo "perde un economista visionario che prima di ogni altro creò le basi per la nascita dell'euro. Mi fa piacere ricordarne lo spirito innovativo e l'amore per l'insegnamento, che ha portato avanti per tutta la vita". Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. (Rin)