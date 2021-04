Egitto: Patrick Zaki resta in carcere per altri 45 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie egiziane hanno disposto il rinnovo della reclusione per altri 45 giorni a carico di Patrick George Zaki, il giovane studente dell’Università Alma Mater di Bologna, in carcere dallo scorso febbraio 2020. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" la sua legale, Hoda Nasrallah. Il tribunale ha rigettato la richiesta dei legali dello studente di sostituire la squadra di giudici incaricata di decidere in merito al caso. (Cae)