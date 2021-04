Usa-Iraq: al via domani il dialogo strategico, focus su partenariato bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del dialogo strategico tra Usa e Iraq, a cui prenderanno parte domani, 7 aprile, i ministri degli Esteri dei due Paesi, rispettivamente Antony Blinken e Fuad Hussein, vi sarà una revisione dei progressi compiuti in ogni settore del partenariato tra Baghdad e Washington. Lo ha annunciato sul suo profilo Twitter il segretario di Stato Usa Blinken. “Non vedo l’ora di parlare con il mio omologo iracheno, Fuad Hussein, domani, al dialogo strategico Usa-Iraq”, scrive il capo della diplomazia statunitense. “Rivedremo i progressi in ogni area del nostro ampio e strategico partenariato”, conclude il tweet. I colloqui del dialogo strategico sono ripresi a seguito di una richiesta formale del governo di Baghdad all’amministrazione del nuovo presidente Usa, Joe Biden. Al centro del dialogo dovrebbero esserci temi come la sicurezza, la lotta al terrorismo, economia ed energia, questioni politiche e cooperazione in materia di istruzione e cultura. (Nys)