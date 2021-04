Covid: in Lombardia 841 nuovi casi, 53 i morti, calano i ricoveri in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di 10.467 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sono 841 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, pari all'8 per cento. I morti sono oggi 53 (ieri 81), per un totale di 31.264 decessi nella regione da inizio pandemia. Scende il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, che sono 845, 13 in meno di ieri; nei reparti ordinari invece sono 6.643, 17 in più di 24 ore fa. I guariti/dimessi sono 11.520. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia (Rem)