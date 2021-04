Roma: Campidoglio, solidarietà e vicinanza a lavoratori feriti nella rimessa Atac di Magliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione di Roma Capitale "esprime piena solidarietà e vicinanza ai due operai rimasti feriti oggi in un incidente nel deposito Atac della Magliana". Così in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Seguiremo con attenzione tutti gli accertamenti in corso e le attività della commissione d'inchiesta avviata da Atac per far luce su quanto avvenuto", aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.(Com)