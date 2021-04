Covid: Lupi (NcI), basta stop and go, su riaperture serve programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera, Maurizio Lupi, osserva che "in un anno, è il dato drammatico di oggi, abbiamo perso un milione di posti di lavoro, nonostante il blocco dei licenziamenti. La protesta di ambulanti e ristoratori e gli scontri davanti a Montecitorio - continua il parlamentare in una nota - dimostrano che la tensione sociale si sta alzando in maniera preoccupante e che la politica deve assumersi le proprie responsabilità. Bisogna restituire fiducia a chi oggi ancora non sa quando potrà tornare a lavorare". Lupi aggiunge: "Si acceleri senza più titubanze sul piano vaccinazione, si guardi certamente con attenzione ai dati, ma si programmino con certezza le riaperture, non ci possono essere più stop and go". (Com)