Decreto Sostegni: De Lise (Ungdcec), non basta ancora, ci aspettavamo altro

- "Il decreto sostegni ha delle differenze da noi apprezzate rispetto al passato: bene l'assenza dei codici Ateco e anche la velocità di erogazione. Ma non è ancora sufficiente, ci aspettiamo altro. Auspichiamo ad esempio che possa essere il primo di una serie di interventi legislativi che mettano sempre più al centro i giovani e in particolare i giovani professionisti. Per la ripresa dell'Italia, il contributo delle nuove generazioni è assolutamente cruciale: chiediamo dunque alle istituzioni il coraggio di un maggiore coinvolgimento dei giovani. Siamo pronti a fornire un contributo su moltissimi aspetti, dal fisco alla digitalizzazione". Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, aprendo il webinar "Dl sostegni: analisi e proposte dell'Unione giovani". (Ren)