Covid: Valle d'Aosta in zona rossa, firmata ordinanza

- Il presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz ha firmato oggi l’ordinanza che proroga le misure regionali adottate il 29 marzo, con analogo provvedimento, per l’ingresso della Valle d’Aosta in zona rossa. L'annuncio in una nota dell'ente che ha annunciato come le misure contenute nell’Ordinanza regionale rimarranno in vigore fino al 12 aprile. Lavevaz ha affermato: "Sulla base dei dati relativi al contagio Covid-19 sul territorio regionale e a seguito del confronto odierno con l’Unità di supporto, si è reso necessario un prolungamento delle misure stabilite con l’ingresso in zona rossa della regione. Gli altissimi numeri dei contagi rilevati la scorsa settimana collocano nuovamente la Valle d'Aosta nello scenario più critico: siamo tutti stanchi delle continue restrizioni, ma solo con l'attenzione collettiva possiamo ottenere risultati che ci permetteranno un ritorno, quanto più possibile, alla normalità". (segue) (Ren)