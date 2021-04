Covid: Valle d'Aosta in zona rossa, firmata ordinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque ha aggiunto: "La zona rossa non è una scelta arbitraria ma uno strumento indispensabile in questo momento per attenuare i contagi: si tratta di contagi che oggi avvengono anzitutto negli incontri informali, che devono essere ridotti al minimo per non vanificare la portata della campagna vaccinale e per non allungare ulteriormente i tempi di ritorno verso quella normalità che tutti desideriamo". Infine il presidente valdostano Erik Lavevaz ha concluso: "La situazione è critica e i dati dei ricoveri in terapia intensiva lo testimoniano. L’invito, per tutti, è quello della responsabilità per cercare di superare questo nuovo picco dell’epidemia". (Ren)