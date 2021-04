Famiglia: Politi (Lega), da Pd e M5s becera ideologia, bocciano mozione su "Roma pro vita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, Maurizio Politi, la bocciatura della mozione presentata dalle forze di centrodestra inerente alla proclamazione di Roma città pro vita è dovuta a "becera ideologia". In una nota Politi spiega: "Aiutare le donne in difficoltà, sostenere chi vorrebbe portare avanti la gravidanza, ma ha paura per il futuro economico che potrà offrire al nascituro, creazione di un assessorato dedicato alla famiglia e proclamare Roma città della vita: questo il contenuto dell'atto che oggi è stato bocciato da Pd e M5s. Oltre che culturale, la mozione che abbiamo presentato è un contributo al preoccupante calo demografico che vive la nostra città e l'Italia. Allarme che lanciano tutti gli enti, ma che per la sinistra rimane un tabù ideologico. Da PD e M5s solo risposte preoccupanti e senza alcun fondamento con la realtà. Hanno bocciato la mozione ma ovviamente in questi anni non hanno promosso nessun provvedimento reale per aiutare le donne in tutto il percorso della gravidanza. Un'occasione persa - conclude - per fare la cosa giusta, aiutando le generazioni future". (Rer)