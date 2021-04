Municipio Roma III: presidente, Casale Camerini torna a vivere, conclusi lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono conclusi i lavori del Casale di via Camerini. L'obiettivo è farne uno dei punti nevralgici del tessuto associativo e della vita delle persone del territorio. Questo immobile, situato alla Bufalotta, è un edifico della campagna romana rimasto intatto all'interno di un'area che è stata al centro di un'imponente opera di costruzione negli ultimi anni. Eppure, il Casale, inserito nell'ambito del Programma di Recupero urbano (Pru) Fidene Valmelaina, intervento privato n. 11, ha rischiato di essere distrutto, dopo essere stato abbandonato per molti anni. (segue) (Com)