Municipio Roma III: presidente, Casale Camerini torna a vivere, conclusi lavori (3)

- "Ora i lavori sono conclusi e Casale Camerini potrà tornare a essere parte integrante del nostro territorio. Non intendiamo aspettare a lungo. Abbiamo già approvato una direttiva per raccogliere le manifestazioni d'interesse e vogliamo fare in modo che questo immobile sia il centro di un generale senso di riqualificazione del quadrante, andando incontro alle necessità che sono avvertite in maniera più forte dalle persone e dalle associazioni del quartiere. Per questo, a breve incontreremo i cittadini del territorio. Il Casale deve essere fin da subito percepito e vissuto come uno spazio comune di dialogo e di incontro a vantaggio di tutti e tutte", conclude Giovanni Caudo, presidente del III Municipio. (Com)