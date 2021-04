Sport: Fico, prevedere adeguate misure di sostegno e ristoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda che "quella di oggi è la Giornata internazionale dello sport, una ricorrenza voluta dall’Assemblea generale delle Nazioni unite nel 2013 per contribuire ad accrescere la consapevolezza del ruolo svolto dallo sport nel guidare il cambiamento sociale, promuovendo istruzione, salute, parità di genere, nonché inclusione e integrazione delle persone con minori opportunità e con disabilità". La terza carica dello Stato aggiunge su Facebook: "Il momento che stiamo attraversando ha colpito duramente tanti settori, tra cui quello dello sport. Dalle attività di base al dilettantismo, fino ai professionisti: tutti comparti che si trovano in grande difficoltà. È dunque fondamentale ribadire la necessità di prevedere adeguate misure di sostegno e ristoro. Occorre intensificare gli sforzi per evitare che l’emergenza sanitaria abbia effetti negativi duraturi sui tanti lavoratori del settore e sui giovani". (segue) (Rin)