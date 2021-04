Sport: Fico, prevedere adeguate misure di sostegno e ristoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fico sottolinea: "Lo sport riveste un ruolo molto significativo nella nostra società. Penso in particolar modo a bambini e adolescenti per i quali praticare una disciplina sportiva è importante per la crescita e il benessere, ma anche per lo sviluppo della socialità, la formazione, la costruzione di un universo di principi e valori: lealtà, rispetto dell’altro, imparare a fare squadra. Per questo - conclude il presidente della Camera - istituzioni e politica devono lavorare affinché si possa presto riprendere a pieno regime e continuare a promuovere quella cultura dello sport indispensabile per rafforzare la nostra comunità". (Rin)