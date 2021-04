Bulgaria: coalizione Alzati propone revisione del lavoro del governo uscente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spoglio del 99 per cento delle schede delle ultime elezioni mostra che il partito Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) con la sua coalizione resta la prima forza politica con il 26,14 per cento delle preferenze. Al secondo posto si trova la formazione di Slavi Trifonov, C'è certa gente (Itn), con il 17,73 per cento delle preferenze. Il Partito socialista bulgaro (Bsp) è al terzo posto con il 15,02 per cento dei voti. La forza Bulgaria democratica è insieme alla sua coalizione al quarto posto con il 9,52 per cento delle preferenze, mentre il Movimento per i diritti e le libertà (Mrf) ottiene il 10,34 per cento e Alzati! Fuori i criminali! ottiene il 4,74 per cento. Resta sotto la soglia di sbarramento il partito ultranazionalista Imro di Krasimir Karakachanov con il 3,7 per cento. Un totale di 47.449 persone ha votato scheda bianca. Fra i voti all'estero, il maggior numero è andato al partito di Slavi Trifonov con il 30,8 per cento delle preferenze. Segue Bulgaria democratica con il 17,6 per cento, Mrf con il 13,4 per cento mentre Gerb si attesta solo all'8,7 per cento e Bsp al 7 per cento. Circa 26 mila persone hanno votato in Turchia, ovvero cinquemila in meno rispetto alle elezioni del 2017. (Seb)