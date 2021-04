© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia conferma l'avviso di criticità gialla (moderata) per vento forte fino alla serata di domani. Resta dunque attivato il monitoraggio del Coc, il centro operativo comunale. Lo fa sapere in una nota il Comune di Milano (Com)