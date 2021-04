Roma: De Vito (M5s), su ztl integralismo rischia di procurare più danni del covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per non rischiare che l'integralismo possa procurare più danni del Covid è necessario riflettere con attenzione e procedere con la riapertura delle zone a traffico limitato. In questo modo potremo offrire alla città l'immagine di una maggioranza consiliare formata da forze responsabili che lavorano insieme nell'interesse della Capitale, oltre a quella di amministratori che hanno a cuore la tutela della salute dei cittadini e il sostegno al tessuto produttivo romano". E' quanto dichiara in una nota il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito. (segue) (Com)