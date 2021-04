Roma: De Vito (M5s), su ztl integralismo rischia di procurare più danni del covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È per questo che ho sottoscritto la mozione del consigliere Andrea De Priamo (Fd'I) con la quale si chiede di votare contro la riattivazione delle ztl in centro storico. Se non verrà ignorata, la nostra richiesta andrà incontro all'interesse per la salute dei romani (che con la riapertura dei varchi non saranno costretti all'utilizzo del trasporto pubblico) e allo stesso tempo rispetterà le esigenze dei commercianti, tanto fortemente penalizzati nelle loro attività dagli effetti che la pandemia di Covid ci obbliga a vivere da oltre un anno", conclude il presidente. (Com)