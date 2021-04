Covid: aperto presidio vaccinale della difesa ad Avellino, “grazie al ministro Guerini” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringraziamo la Difesa per la collaborazione alla Campagna Vaccinale dell’Asl di Avellino, grazie alla quale, oltre ai 22 Centri vaccinali territoriali, sarà operativo anche un Drive through per i soggetti non deambulanti – afferma il direttore generale dell’Asl, Maria Morgante –. In questa struttura opererà personale dell’Asl insieme a medici e infermieri militari, con l’obiettivo comune di vaccinare più persone nel minor tempo possibile. Per vincere la battaglia contro il Covid bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di energie e ringrazio le Forze Armate e l'Esercito per questo supporto per la più grande campagna vaccinale nella storia del Paese. È necessario l'impegno di tutti e lavorare in sinergia tra medici e personale sanitaria, pubblico e privato, Protezione Civile, mondo del volontariato e associazionismo. L’obiettivo è completare al più presto la vaccinazione di anziani e fragili, le categorie considerate a maggiore rischio. Non lasceremo nessuno indietro". (segue) (Com)