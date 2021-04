Covid: aperto presidio vaccinale della difesa ad Avellino, “grazie al ministro Guerini” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sole 48 ore di lavoro, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, i militari del 232mo Reggimento, hanno trasformato il Drive-through della Difesa schierato a Campo Genova per l'attività di screening promosse dall’Asl, costituendo un Presidio Vaccinale della Difesa nella "Berardi". All'esterno della struttura militare di Viale Italia è stata realizzata dal Comune una corsia dedicata all'incolonnamento delle autovetture con relativa segnaletica orizzontale e verticale. "Ringrazio il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, a nome di tutta la città, per questo ulteriore importante supporto. L'apertura della Caserma Berardi alla popolazione è un bellissimo messaggio, da oggi sarà una realtà ancora più radicata nel tessuto della città. I militari del 232° Reggimento Trasmissioni, impegnati in questi anni in molte missioni di pace, dal Libano, all'Iraq, alla Somalia, al Niger, alla Libia contribuiranno nella missione di vaccinare i cittadini avellinesi con l'augurio di ritornare al più presto alla normalità", così il sSindaco di Avellino Gianluca Festa. (Com)