+ Roma: scontri a piazza di Montecitorio alla manifestazione dei commercianti +

- Proseguono le tensioni in piazza Montecitorio: alcuni manifestanti stanno lanciando bottiglie di vetro e megafoni, ancora procede il lancio di fumogeni rossi e verdi. Alcune centinaia di persone sono in protesta contro le chiusure delle attività commerciali e di ristorazione dovute alle norme anti Covid. Le tensioni sono sfociate in scontri tra un gruppetto di manifestanti e le forze dell'ordine. Continuano le urla: "Libertà, libertà" e "Riaperture, riaperture". La polizia è in assetto anti sommossa. (Rer)