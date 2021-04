Roma: Bordoni (Lega), chiusura ztl provvedimento inutile e presa in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiudere la ztl a partire da domani è un provvedimento inutile che sa di presa in giro per i romani. Occorre prorogare immediatamente il provvedimento dal momento che, riguardo al commercio, il Dpcm in vigore prevede chiusure di locali, palestre ed altre attività, incluse fortissime limitazioni per ristoranti e bar". Così il responsabile del dipartimento regionale Commercio della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "In città tutte le attività economiche sono in profonda crisi mentre gli unici provvedimenti presi dalla sindaca Raggi sono stati la reintroduzione delle strisce blu a pagamento e la chiusura della ztl anche in orario di lavoro, quindi un ostacolo all'uso dell'auto privata, ma senza che sul trasporto pubblico sia stato fatto nulla. Inutile e pericoloso proseguire in questo modo, facciamo appello alla sindaca Raggi affinché emetta una ordinanza di proroga riguardo ai varchi Ztl del Tridente e in tutto il centro storico auspicando che il nostro appello venga accolto per poter dare un sostegno alle attività costrette a chiusure o riduzione d'orario. Le riduzioni fiscali e i ristori non possono bastare, centinaia di attività rischiano di scomparire entro l'estate". (Com)