Covid: scade oggi in Sicilia termine per comunicazione avvenuta vaccinzione personale sanitario

- "Scade oggi il termine entro il quale gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario dovranno comunicare gli elenchi dei propri iscritti o dipendenti per verificare l'avvenuta vaccinazione contro il Covid. L'obbligo discende dal decreto legge dello scorso primo aprile (articolo 4) e per la Regione Siciliana la segnalazione va inviata per posta elettronica alla mail vaccini.professionisanitarie@regione.sicilia.it". Lo ha ricordato in una nota, l'assessorato regionale per la Salute: "A dover provvedere ciascun Ordine professionale territoriale e i datori di lavoro di coloro che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali". (Ren)