Libia: Pisapia (S&D), visita Draghi è punto importante per rinnovato dialogo con Paese

- La visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in Libia segna un punto importante a favore del rinnovato dialogo con il Paese. Lo ha dichiarato in una nota l'eurodeputato del gruppo dell'Alleanza progressista dei Socialisti e democratici (S&D), Giuliano Pisapia, relatore permanente per la Libia per il Parlamento europeo. "La visita di Mario Draghi a Tripoli, nella sua prima missione internazionale, segna un punto importante a favore del rinnovato dialogo con la Libia", ha affermato. "Il nuovo governo di unità nazionale guidato da Abdulhamid Dabaiba sta cercando di superare la fase più critica della contrapposizione interna che ha portato a un lungo conflitto con conseguenze drammatiche per la popolazione. L'Italia e l'Europa devono sostenere con forza l'impegno del nuovo governo libico autentico rappresentante di uno Stato che finalmente ritorni ad essere unitario", ha dichiarato. "Il cessate il fuoco deciso lo scorso autunno, il nuovo governo e la decisione di fissare le elezioni per il 24 dicembre dimostrano che la Libia sta facendo importanti passi avanti. Da sola però non può riuscire a completare il processo di stabilizzazione in corso, anche per la presenza 'ingombrante' di Paesi come Turchia e Russia che puntano a espandere la loro sfera di influenza economica e geopolitica", ha aggiunto. "L'Italia ha scelto di sostenere il processo democratico, lo stesso deve fare l'Europa dopo un lungo periodo in cui invece gli interessi nazionali dei partner europei hanno di fatto bloccato l'azione Ue in Libia. Si tratta di un percorso lungo e certamente non semplice, ma si tratta di una importante occasione da non sprecare", ha sottolineato. "Per il nostro Paese, dare il proprio contributo ad un vero cambiamento in Libia, sotto l'egida dell'Onu significa anche affrontare la tragedia dei centri di detenzione libici e delle fosse comuni in Libia più volte oggetto di denuncia da parte dei media italiani e internazionali", ha concluso. (Beb)