Covid: assessore Lazio, preoccupati per tagli AstraZeneca, risultano dosi non ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è forte preoccupazione per i tagli del 50 per cento comunicati per le consegne di AstraZeneca del 14 aprile. I dubbi rischiano di azzoppare la campagna vaccinale”. Lo afferma sul portale Salute Lazio l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato. “La direzione regionale ha scritto al commissario Figliuolo su una differenza di 97.898 dosi che risultano conteggiate nel contatore nazionale ma non effettivamente ricevute. Abbiamo chiesto una verifica alla struttura commissariale”, ha aggiunto.(Rer)