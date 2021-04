Francia: ministro Economia, contenti della posizione Usa su aliquota minima a aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia si felicita della posizione espressa dagli Stati Uniti a favore della riforma fiscale globale, con un'aliquota minima internazionale e un'imposta per le grandi imprese del settore delle tecnologie per l'informazione. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, commentando le dichiarazioni della segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, che ha dichiarato di lavorare con il G20 su questo dossier. "Con Janet Yellen vogliamo poter avanzare anche sulla tassazione dei servizi digitali per arrivare ad un accordo globale al livello dell'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo) per l'estate prossima", ha affermato Le Maire, sottolineando che "un accordo globale sulla fiscalità internazionale è ormai a portata di mano". (Frp)