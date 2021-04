Umbria: De Luca (M5s), perché giunta tace dopo arresto funzionario regionale?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un funzionario della Regione Umbria sarebbe stato arrestato in flagranza di reato mentre scambia una mazzetta di denaro in un parcheggio con un'imprenditrice per facilitare le autorizzazioni per le attività estrattiva. E ancora oggi, a distanza di giorni, la giunta rimane in silenzio”. È quanto ha dichiarato in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca. L'esponente umbro del M5s ha proseguito il suo intervento e ha affermato: “Del resto non avevano risposto nemmeno alla nostra interrogazione di dicembre, quando emerse un'analoga indagine per corruzione in merito allo smaltimento illecito di rifiuti che aveva interessato lo stesso funzionario. Chiedemmo, allora come oggi, che la Giunta facesse chiarezza sull'operato di quel funzionario che non solo non è stato rimosso, ma a giudicare dall'indagine condotta dalla Procura sembra sia rimasto al suo posto proseguendo con le attività illecite”. (segue) (Ren)