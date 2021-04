Umbria: De Luca (M5s), perché giunta tace dopo arresto funzionario regionale? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: “Purtroppo ancora una volta ci siamo trovati isolati e infangati. Ci hanno tacciato di essere inopportuni, speculatori e strumentalizzatori. Invece avevamo ragione mentre la presidente Tesei rimaneva in silenzio. Avevamo invitato la Giunta a riferire in merito. Avevamo poi depositato una interrogazione per sapere se fossero state disposte azioni in via cautelare nei confronti del funzionario indagato o se erano stati avviati procedimenti interni di approfondimento e verifica sull'operato dell'amministrazione regionale relativamente ai suddetti episodi al fine di scongiurare il ripetersi delle condotte illecite contestate. Nessuna risposta a distanza di mesi. E dopo l'arresto del funzionario ancora silenzio”. Infine ha concluso: “È incredibile il clima di torpore che c'è da parte di chi governa la nostra regione intorno al tema della legalità e dell'anticorruzione. Auspichiamo un'azione di ricognizione in merito agli atti prodotti dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio a cui il funzionario faceva riferimento per scongiurare che eventuali norme o azioni dell'amministrazione possano essere state emesse per interessi di parte dei soggetti coinvolti nell'inchiesta”. (Ren)