Asia: Fmi prevede crescita del 4,9 per cento quest’anno per gruppo Asean-5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Asean-5 ovvero Indonesia, Malesia, Filippine, Thailandia e Vietnam dovrebbero crescere complessivamente del 4,9 per cento quest’anno, dopo la contrazione del 3,4 per cento subita l’anno scorso. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo rapporto “World economic outlook”, appena pubblicato. La crescita del sottogruppo dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asen) dovrebbe registrare un’accelerazione l’anno prossimo, salendo al 6,1 per cento. La stima per il 2021 è stata rivista al ribasso rispetto all’aggiornamento di gennaio, con una differenza di 0,3 punti. È stata sostanzialmente confermata (+0,1 per cento), invece, la previsione per il 2022. (segue) (Nys)