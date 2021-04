Asia: Fmi prevede crescita del 4,9 per cento quest’anno per gruppo Asean-5 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, per l’Indonesia si attendono incrementi del prodotto interno lordo del 4,3 per cento nel 2021 e del 5,8 per cento nel 2022, dopo il -2,1 per cento del 2020. La Thailandia, dopo essersi contratta del 6,1 per cento, dovrebbe conseguire tassi di espansione del 2,6 e del 5,6 per cento rispettivamente. Il Vietnam, l’unico dei cinque con un tasso positivo l’anno passato, del 2,9 per cento, dovrebbe crescere del 6,5 per cento quest’anno e del 7,2 per cento l’anno prossimo. Per le Filippine, si attendono tassi positivi del 6,9 per cento nel 2021 e del 6,5 per cento nel 2022, dopo quello fortemente negativo, -9,5 per cento, del 2020. Infine, per la Malesia il -5,6 per cento del 2020 dovrebbe essere seguito dal 6,5 per cento nell’anno in corso e dal sei per cento nel successivo. (Nys)