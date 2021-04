Speciale infrastrutture: Ferrari (Webuild), più Italia e ingresso nella manutenzione stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo Ferrari, general manager corporate and finance di Webuild ha una visione strategica di quello che potrà essere lo sviluppo del gruppo nato nel 2020 da Salini Impregilo. "Il 2020 - spiega a 2Il Sole 24 Ore" - è stato un anno fondamentale per noi e per le infrastrutture in generale. Webuild è cresciuta in termini di fatturato e di utile, anche grazie al contributo di Astaldi. Allo stesso tempo abbiamo diminuito i rischi e aumentato in maniera significativa l'occupazione salvaguardando il lavoro di 20mila persone". Le due principali aree di sviluppo per Webuild saranno l'Italia e gli Stati Uniti. Nel primo caso due le opportunità che il gruppo vorrebbe cogliere: "Siamo interessati ad entrare nel business della manutenzione delle strade puntando sulla sicurezza. La rete italiana è vetusta: la maggior parte dei 16.000 ponti e viadotti ha superato i 50 anni di vita. La questione non è tanto chi possiede le strade, ma il modello di controllo e l'attenzione alla manutenzione per la sicurezza. Vorremmo proporci come general contractor per la manutenzione delle strade con un accordo quadro, che semplificherebbe molto la gestione del concessionario". (Res)