Emirati-Israele: agenzia di stampa "Wam" lancia servizio in ebraico

- L'agenzia di stampa degli Emirati Arabi Uniti "Wam" ha lanciato un nuovo servizio di notizie in ebraico. Lo rende noto la stessa "Wam", che offre ora servizi di notizie in 19 lingue a milioni di persone in tutto il mondo. Il nuovo servizio fornirà contenuti multimediali completi in ebraico, comprese notizie e rapporti scritti e audiovisivi sul sito web ufficiale dell'agenzia e sugli account dei social media. Mohammed Jalal Al Rayssi, direttore generale della "Wam", ha dichiarato che il servizio di notizie in ebraico fornirà contenuti mediatici sui progressi compiuti nei legami bilaterali generali tra Emirati Arabi Uniti e Israele, alla luce dell'Accordo di Abramo, firmato dai due Paesi il 15 settembre 2020. "Wam" continuerà il suo viaggio di sviluppo, alla luce del sostegno della leadership emiratina, ed è sempre desiderosa di aumentare la sua presenza e influenza sui media, sia a livello regionale che globale, per fornire contenuti multimediali che metteranno in risalto i risultati di sviluppo degli Emirati Arabi Uniti nell'arco di cinque decenni e promuoveranno il suo nobile valore, essendo un modello di tolleranza e convivenza tra diverse nazionalità, ha aggiunto Al Rayssi. (Res)