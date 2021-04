Lavoro: Rondinelli (M5s), necessario favorire occupazione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario favorire l'occupazione femminile e rilanciare la produttività dell'Italia. Lo ha dichiarato in una nota l'eurodeputata del Movimento 5 stelle, Daniela Rondinelli. "I dati sull'occupazione pubblicati oggi dall'Istat mostrano chiaramente che le categorie più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia sono le donne e i giovani, complice il fatto di essere spesso impiegati nei settori più precari e con bassi salari. È necessario fare tutto il possibile per favorire l'occupazione femminile e rilanciare la produttività del nostro Paese", ha dichiarato. "Molto positiva in questo senso è l'iniziativa del Movimento 5 Stelle che ha inserito nell'ultima legge di bilancio sgravi contributivi per favorire l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro: le imprese che assumono, a tempo indeterminato, donne disoccupate al Sud e donne disoccupate da almeno 24 mesi su tutto il territorio nazionale potranno usufruire di una decontribuzione al 100 per cento per tre anni", ha spiegato. "Allo stesso tempo, per promuovere l'occupazione giovanile di qualità è stato previsto un esonero contributivo al 100 per cento per tre anni che salgono a quattro anni nel Mezzogiorno. Le risorse del Recovery Fund, inoltre, potranno essere utilizzate per mettere in atto azioni tempestive per aumentare il livello di inclusione e partecipazione delle donne nelle dinamiche del mercato del lavoro, colmare il divario retributivo di genere e combattere la povertà che sempre più spesso affligge le donne. Investire sulle donne e sui giovani vuol dire investire concretamente nel futuro nell'Italia", ha concluso. (Beb)