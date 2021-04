Sardegna: Progressisti e M5s contro super staff giunta regionale, "poltronificio inutile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "poltronificio inutile". Così il gruppo consiliare dei Progressisti in consiglio regionale definisce il maxi-staff di presidente della Regione e assessori previsto nel disegno di legge che domani alle 10.30 verrà discusso dall'assemblea sarda. "Una legge scandalosa – spiegano i consiglieri d'opposizione - totalmente slegata dalla realtà attuale della Sardegna e dalle priorità che interessano le cittadine e i cittadini". "La creazione di nuovi staff a disposizione del presidente e degli assessori - spiegano i Progressisti - serve solo per mettere una pezza ai malumori della maggioranza di centrodestra che da mesi bloccano i lavori del Consiglio e delle commissioni. Pensano ai fatti loro mentre imprese, famiglie e lavoratori attraversano un periodo difficilissimo. In un momento pesante per chiunque, il presidente e la sua maggioranza pensano a risolvere i loro problemi interni, tutti dettati dalla voglia di potere, con una legge che porterà allo spreco di milioni di risorse pubbliche che dovrebbero andare invece a sostegno delle categorie più colpite dagli effetti della pandemia. Una vergogna a cui ci opporremo con tutte le possibilità che abbiamo". (segue) (Rsc)