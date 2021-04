Sardegna: Progressisti e M5s contro super staff giunta regionale, "poltronificio inutile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "no" deciso alla legge arriva anche dai consiglieri del Movimento 5 Stelle: "L'assurdo scopo di questa legge dai costi esorbitanti – si legge in una nota - è quello di creare nuovi livelli gerarchici - dichiarano - una nuova piramide gestionale composta da figure legate a doppio filo alla maggioranza, che renderanno il processo amministrativo ancora più complicato, senza garantire affatto una migliore resa della nostra amministrazione regionale. Le conseguenze di questo provvedimento, se dovesse essere approvato, si ripercuoteranno sulla vita dei cittadini sardi. Sarebbe l'ennesima sconfitta subita dalla Sardegna in questa legislatura". (Rsc)