Slovenia: Fmi, crescita del 3,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia vedrà nel 2021 una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) pari al 3,7 per cento. Sono le proiezioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) contenute nell'ultimo rapporto World economic outlook pubblicato oggi dall'istituto finanziario internazionale. La Slovenia, che nel 2020 ha registrato una contrazione del 5,5 per cento, continuerà anche nel 2022 la sua ripresa economica con una crescita del 4,5 per cento. Nel 2021 anche i prezzi al consumo sono destinati ad aumentare, con uno 0,8 per cento in più a fronte della contrazione dello 0,1 per cento registrata nel 2020. Sempre per quanto riguarda i prezzi al consumo, l'aumento previsto per il 2022 è dell'1,5 per cento. Il saldo delle partite correnti sarà nel 2021 pari al 6,9 per cento a fronte del 7,3 del 2020 e del 6,6 per cento previsto nel 2022. La disoccupazione, infine, è destinata ad aumentare nel 2021, con un 5,4 per cento a fronte del 5,1 per cento registrato nel 2020. Nel 2022 la disoccupazione, secondo le previsioni Fmi, tornerà ai livelli precedenti con un tasso del 5 per cento. (Seb)