Umbria: Fora (Patto civico), perplessità su operato Regione relativo a ex centrale Bastardo (Pg)

- “Sull’ex centrale di Bastardo (Pg) la Regione lavori in piena sinergia con Enel e le comunità locali. Permangono però ancora delle perplessità e dei dubbi”. È quanto ha dichiarato il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico) annunciando la presentazione di una interrogazione “per verificare fino in fondo quanto l'Enel sia davvero coinvolta nel progetto, quanto Regione ed Enel condividano il medesimo piano industriale sul polo regionale dell’idrogeno”. Fora ha spiegato: “Nell’atto ispettivo chiedo con forza che tutto il progetto sia condiviso con le istituzioni e le comunità locali. Una partecipazione vera però e non mere note informative. La centrale di Bastardo ha rappresentato negli anni un valore occupazionale ed economico molto elevato per quel territorio, e ciò che la sostituirà deve essere largamente condiviso dalle comunità”. Dunque ha continuato: “Il 16 febbraio ho già presentato una interrogazione alla giunta chiedendo chiarimenti sul piano industriale, la sostenibilità economica e ambientale del ‘Polo regionale dell'idrogeno e della mobilità alternativa’, realizzabile sul sito dell’ex centrale Enel di Bastardo ed anche di avere spiegazioni sul piano di investimento delle risorse regionali. Ma la risposta della giunta è stata abbastanza generica. Solo il 26 marzo Enel ha comunicato la volontà di ‘procedere ad una riqualificazione energetica del sito coerente con il Piano nazionale integrato energia a clima, integrando lo sviluppo di energie rinnovabili e sistemi di accumulo energetici, oltre ad attività innovative per il riutilizzo del sito in ottica di sostenibilità e di economia circolare’". (segue) (Ren)