Umbria: Fora (Patto civico), perplessità su operato Regione relativo a ex centrale Bastardo (Pg) (2)

- Fora ha ricordato: "Iniziative che sarebbero in fase avanzata di studio e pienamente condivise con le istituzioni locali. Inoltre è stato approvato dalla Conferenza di servizi – Regione Umbria il progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 1 mw nell’ex area di centrale. Che l'Umbria si candidi in partnership con una delle aziende mondiali più affermate del settore, quale è Enel, a diventare un simbolo per la creazione di un polo regionale per l’idrogeno verde e la mobilità alternativa è un fatto che non può che far piacere e va valutato positivamente. Meno positivi sono ancora diverse questioni poco affrontate nel dettaglio. E alcune riguardano valutazioni sulla praticabilità del progetto e sul metodo partecipato di condivisione con le due amministrazioni locali, i consigli comunali e le comunità locali". Quindi Fora ha affermato: "La Regione afferma che il progetto attualmente non prevede l'utilizzo di suolo agricolo, realizzando un impianto fotovoltaico di ultima generazione. Affermazione che lascia perplessi anche perché ancora parliamo di stime molto ipotetiche di resa ed efficienza di questi impianti fotovoltaici di ultima generazione e non vorremmo che poi fosse necessario un consumo di suolo ulteriore”. (segue) (Ren)