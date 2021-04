Umbria: Fora (Patto civico), perplessità su operato Regione relativo a ex centrale Bastardo (Pg) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fora ha aggiunto: “Per le differenti destinazioni d’uso dell’idrogeno prodotto e degli altri elementi di risulta del processo di produzione – continua Fora - la Regione afferma che saranno definite più nel dettaglio una volta verificata la fattibilità complessiva del progetto. Le linee d’indirizzo delle destinazioni d'uso vanno approfondite in maniera migliore di quanto fatto finora. Sono condivisibili ma la loro realistica attuazione va verificata. Anche perché recentemente l'Ad di Enel Starace, nel sottolineare le notevoli difficoltà di trasporto dell'idrogeno, ha precisato che secondo Enel il modo migliore di sfruttare il suo alto potenziale energetico è quello di produrlo dove possa alimentare impianti dal grande fabbisogno energetico, abbattendo costi di stoccaggio o di realizzazione di infrastrutture di trasporto. Posizioni che sembrano conciliarsi davvero poco con lo scenario dalla Regione per la riqualificazione dell'ex centrale di Bastardo". Infine ha concluso: "Da verificare inoltre che la portata del fiume Timia sia sufficiente a garantire l'approvvigionamento idrico necessario per il funzionamento del Polo, in quanto l'acqua del fiume è utilizzata anche per l’uso irriguo ed agricolo. Infine per la Regione i ricavi del Polo dovrebbero garantire a partire dal quinto anno la completa sostenibilità economica con la possibilità che le plusvalenze possano essere destinate ad ulteriori investimenti. Anche qui va fatta maggiore chiarezza fra la Regione, l'Enel e le comunità interessate”. (Ren)