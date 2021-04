Fisco: Osnato (Fd'I) su cashback, si diano risorse a imprese a famiglie, non alle banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "sin dall'inizio ha denunciato che il cashback era una modalità sbagliata nelle procedure e soprattutto con un costo eccessivo per le casse dello Stato". Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fd'I in commissione Bilancio. "Da subito avevamo chiesto che questo regalo non richiesto dalle banche fosse trasformato in soldi per famiglie e imprese. Riteniamo che 5 miliardi siano eccessivi in senso assoluto e ancora più eccessivi in relazione all'emergenza Covid che la nostra nazione sta vivendo. Siamo sicuri che ogni persona ragionevole non possa accettare una situazione di questo tipo. Si dimostri una volta per tutte discontinuità coi precedenti governi e si diano risorse a imprese e famiglie e non per l'ennesima volta alle banche", conclude.(Com)