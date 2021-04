Polonia: Fmi, nel 2021 il Pil aumenterà del 3,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Polonia crescerà nel 2021 del 3,5 per cento. Lo afferma l'ultimo il rapporto sulle prospettive economiche globali del Fondo monetario internazionale (Fmi). Più ottimistica è la stima relativa all'aumento del Pil nel 2022, posto al 4,5 per cento. La contrazione dell'economia polacca nel 2020 è invece valutata al 2,7 per cento. Per quanto riguarda il dato della disoccupazione, l'Fmi prevede che quest'anno tocchi il 4,9 per cento per poi scendere al 4,5 l'anno prossimo. A proposito dei prezzi al consumo, il Fondo indica un'inflazione al 3,2 per cento quest'anno e al 2,5 per cento nel 2022. (Vap)