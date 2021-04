Economia: Draghi, Mundell ha posto basi per l’euro, grato per sostegno dimostrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con tristezza ho appreso della morte di Robert Mundell, il più geniale e influente economista internazionale della sua generazione. Il suo lavoro, premiato con il Nobel per l’Economia, ha illuminato le relazioni economiche internazionali e ha posto le basi per la creazione dell’euro". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ricorda il premio Nobel per l'Economia Robert Mundell, morto all'età di 88 anni. "Profondamente legato all’Italia, dove trascorse parte degli ultimi quarant’anni, seguì con attenzione l’introduzione della moneta unica e i suoi sviluppi successivi con analisi brevi ma intuitive, realistiche e soprattutto lungimiranti", si legge in una nota pubblicata sul sito del governo. "Per le riflessioni che ha voluto condividere con me e per il sostegno che mi ha sempre dimostrato gli sono grato. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze", conclude Draghi. (Rin)