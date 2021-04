Covid: Coldiretti, una azienda agricola su cinque in crisi per stop (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le difficoltà durante la pandemia - precisa la Coldiretti - più di quattro aziende agricole su dieci (40,8 per cento) non hanno ricevuto secondo l’Istat alcun tipo di sostegno economico statale, europeo o altre forme di aiuto. Le aziende agricole italiane non hanno comunque mai smesso di lavorare per garantire la continuità delle forniture alimentari sugli scaffali di negozi e supermercati e consentire quindi alle famiglie di fare la spesa. Un ruolo ricoperto con responsabilità e dedizione da quasi 740 mila imprese agricole impegnate per la tutela del paesaggio, lo sviluppo economico del Paese, la sicurezza e la salute delle persone attraverso la produzione di cibo. (segue) (Com)