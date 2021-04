Covid: Coldiretti, una azienda agricola su cinque in crisi per stop (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agricoltura italiana è prima in Europa per valore aggiunto ma è anche la più green e può contare - riferisce la Coldiretti - sulla leadership indiscussa per la qualità alimentare con 313 specialità Dop/Igp/Stg, compresi grandi formaggi, salumi e prosciutti, riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5.155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con circa 80mila aziende agricole biologiche e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari. E l’Italia è anche leader nella biodiversità ma può anche contare sulla rete di vendita diretta degli agricoltori più estesa del mondo grazie alla Fondazione Campagna amica che ha sempre continuato a garantire prodotti sani, genuini e a chilometri zero alla popolazione. (segue) (Com)