Covid: Coldiretti, una azienda agricola su cinque in crisi per stop (4)

- "L’emergenza globale provocata dal Covid ha fatto emergere una consapevolezza diffusa sul valore strategico rappresentato dal cibo e sulle necessarie garanzie di qualità e sicurezza", afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "per cogliere l’ opportunità storica del Recovery plan abbiamo elaborato e proposto per tempo progetti concreti immediatamente cantierabili per l’agroalimentare con una decisa svolta verso la rivoluzione verde, la transizione ecologica e il digitale in grado di offrire un milione di posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni". (Com)